بشرى سارة للمصريين في الكويت

تلقت الوزارة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وفي ظل التعليمات التي تقضي بالسماح بتجديد جوازات السفر لمدة عام للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتعارض ذلك مع قواعد استخراج الإقامة الخاصة بهم بدولة الكويت الشقيقة، فقد قامت وزارة الهجرة باستطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن الالتماسات التي تقدم بها المواطنين المصريين في دولة الكويت الشقيقة، ومدى الاستجابة لها.



وقد أعربت وزارة الهجرة عن كامل التقدير لوزارة الداخلية لموافقتها الفورية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق و قواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة، استجابة ودعم للمصريين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيلا عليهم. وهو ما يشير إلى مدى التنسيق الكبير بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل تقديم الدعم الكامل للمصريين في كافة دول العالم.