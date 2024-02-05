ضخ مليارات الدولارات.. ضربة قاضية لـ تجار السوق السوداء.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مليارات الدولارات ستضخ للدولة المصرية من صندوق النقد وشركاء التنمية والأطروحات.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك نقاش مستمر بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي من أجل المراجعة وزيادة التمويل، سعر الدولار تراجع بسبب أن الأسعار غير مبررة".

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "توقعات عالمية أنه سيكون هناك ضخ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و7 مليارات دولار من شركات التنمية".

وأوضح: "توحيد سعر الصرف سيساهم في زيادة الطروحات والإقبال عليها سيرتفع"، لافتا: "مصر ستتبع سياسة مرنة في سعر الصرف"، مشيرا: "صندوق النقد الدولي يرى أن مصر لديها سياسة مرنة تجاه سعر الصرف".

واسترسل: "الطروحات الحكومية نتوقع أن يصل العائد منها إلى 10 مليارات دولار"، موضحا: "الشرط الوحيد لتدفق تحويلات المصريين بالخارج للبنوك المصرية هو توحيد سعر الصرف"، مشيرا: "10 مليارات دولار قيمة الانخفاض في تحويلات المصريين بالخارج".

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "القضاء على السوق السوداء سيساهم في تدفق تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد المصري"، مشددا: "يجب إتاحة مزيد من تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة".

مليارات الدولارت



وتابع: "توقعاتي أن صندوق النقد الدولي سيزيد التمويل لمصر من 3 مليارات إلى 6 مليارات تقريبا.. وتوقعاتي أيضا أن شركاء التمويل سيضخون مليارات الدولارت في مصر"، مضيفا: "صندوق النقد الدولي يركز على مرونة سعر الصرف في مصر".

