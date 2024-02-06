12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "خسارة كبيرة تنتظر المضاربين.. لماذا ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء؟".

وجاء في التقرير أن الفترة الأخيرة هناك انخفاضات كبيرة في سعر الدولار، أمام الجنيه بالسوق الموازية، وأن هذه الانخفاضات وصلت لـ 25%، وأن سعر الدولار وصل بالسوق السوداء لـ 53 جنيها، ووصل خلال الساعات الأخيرة لـ 55 جنيها.

وأوضح التقرير أن سعر الدولار في السوق السوداء عشوائي، وليس حقيقي، وأن هناك مضاربات في سعر الدولار، وأن الفترة الأخيرة هناك 12 جنيها انخفاضا في سعر الدولار بالسوق السوداء.