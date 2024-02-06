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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين اتحاد الغرف التجارية: أسعار السلع سوف تتراجع بعد هبوط الدولار

تراجع أسعارالدولار
تراجع أسعارالدولار والذهب

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن ضمان وفرة السلع سوف يؤدي إلى تراجع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية بينما هناك منتجات مثل الذهب والحديد مقومة أساسا بالدولار ومن المقرر أن تتراجع أيضا بعد تراجع الدولار في السوق الموازية. 

وأكد عز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء هذا مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي،  أن سعر الدولار تراجع من ٧٠ جنيها إلى ٤٨ جنيها خلال يومين ومن المقرر أن ينعكس هذا التراجع على الأسعار, مشيرا إلى أن مخزون السلع الغذائية يصل إلى اربعة أشهر.

بسبب تراجع الدولار

 وأوضح أنه خلال ثلاثة اسابيع سوف تشهد السلع المطروحة في السوق انخفاضا جديدا بسبب تراجع الدولار حتى يتسنى الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية. 

واضاف أن معارض أهلا رمضان سوف تكون موجودة في كل محافظة بتخفيضات تصل إلى ٢٥ بالمائة وبكميات تفوق احتياجات المواطنين.

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