إيهاب واصف: الذهب لم يصل إلى سعره الحقيقي بعد

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إنه حذر المواطنين قبل أسبوع من شراء الذهب لأنه مقدر بأكثر من قيمته الفعلية، مشيرا إلى أن الذهب لم يصل بعد إلى نقطة التوازن في السوق أو سعره الحقيقي.

تراجع سعر الذهب بواقع 800 جنيه خلال 3 أيام

أضاف أن الانخفاض المتوقع القادم سيكون أكثر بطئا؛ بعدما تراجع سعر الذهب بواقع 800 جنيه خلال 3 أيام.

تقديم المواطن للمصلحة العامة على الشخصية

أكد واصف في مداخلة هاتفية لبرنامج في المساء مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ضرورة تقديم المواطن للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

ومن جهتها، انتقدت قصواء الخلالي كل من كانوا يراهنون على سقوط الاقتصاد ومقارنة العملة المصرية بنظيرتها اللبنانية، مستشهدة بتراجع الدولار بنسبة أكثر من 25 بالمائة في السوق السوداء خلال يوم واحد فقط.