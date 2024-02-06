اخبار مصر 24| الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب.. انفراجة في أزمة السكر

اخبار مصر ....نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشان اسعار الدولار والذهب.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان اسعار الدولار والذهب.

الرئيس يؤكد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين للتخفيف عليهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

مدير آثار سقارة يكشف لـ"صدى البلد" قصة التعامل مع تماثيل الأوشابتي

أثار فيديو التعامل مع القطع الأثرية أوشابتي في سقارة جدلا وتساؤلات واسعة عن التعامل مع الآثار المكتشفة لنوضح لقراء ومتابعي صدى البلد حقيقة الأمر في السطور القادمة.

بعد هبوط الدولار.. بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاصوليا البيضاء بالأسواق

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن كافة أسعار البقوليات انخفضت انخفاضا كبيرا بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء، فانخفض طن الفاصوليا بعدما تخطى 100 ألف جنيه إلى 80 الف جنيه، مما يؤكد أن الاستغلال كان السبب الأساسي في إرتفاع الاسعار .

انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد

أكد الدكتور أيمن حسني عش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تتراوح من 80 ل 85 % ، نافيا تراجع مساحات زراعة قصب السكر فى مصر.

مع اقتراب شهر رمضان.. مدبولي يتابع جهود توافر السلع والمنتجات بالأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

يعتبر جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات، أهم ما يشغل المواطنين حاليًا مع اقتراب الشهر الكريم، إذ يبدأ بعد نحو 34 يومًا، والذي يبدأ الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024.

السياحة البيئية.. فرصة لتنمية المجتمعات المحلية وحماية التنوعِ البيولوجي

بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة "محمية" وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات، والعمل على تطوير المحميات خاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار بزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء. وذلك بالتزامن مع بدء مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة عام 2018، تم العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي لِيُصبحَ هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل.

الآثار تكشف حقيقة عرض تماثيل الأوشابتي بطريقة غير لائقة

أكد المجلس الأعلى للآثار على أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الآثاريين بمنطقة آثار سقارة بعرض مجموعة من تماثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة بما يضر بالأثر، عار تماما من الصحة، وأن من مسئوليات وواجبات كل أثري الحفاظ على آثار وتراث مصر ولا يمكن الإضرار بها، حيث أن كل قطعة أثرية يتم اكتشافها أو عرضها هي جزء أصيل من تاريخ مصر وهويتها وحضارتها العريقة التي ليس لها مثيل في العالم.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجهز شاحنة مساعدات لقطاع غزة| صور

أعلنت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عن الانتهاء من تجهيز شاحنة مساعدات إنسانية لأهالينا في قطاع غزة وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعلن عنها قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع الأربعاء يوم ١٨ أكتوبر الماضي، حيث أشار قداسته إلى تجهيز أسقفية الخدمات مساعدات عينية، بصفتها عضو في التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي.