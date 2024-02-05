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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

يعتبر جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات، أهم ما يشغل المواطنين حاليًا مع اقتراب الشهر الكريم، إذ يبدأ بعد نحو 34 يومًا، والذي يبدأ الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024.

وفي الأيام السابقة ظهرت أنباء عن تخفيف الأحمال ساعة واحدة في الشهر الكريم بدلًا من ساعتين طبقًا للجدول الجاري، على أن تكون خلال ساعات النهار فقط ، ولكن ما حقيقة هذه الأنباء؟.

انقطاع الكهرباء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان

أما  عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان وخطة تخفيف الأحمال، يبحث عنها الكثير ومنها أنباء بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل خلال شهر رمضان المقبل.

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جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

وظهرت أقوال حول انقطاع الكهرباء في رمضان المقرر تنفيذه، والذي سيكون من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لمدة ساعة واحدة، وآخر ساعة لتخفيف الأحمال ستكون نهارًا من الساعة 4 حتى 5 مساء قبل مدفع الإفطار.

وعن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان، فحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من أي جهة سواء كان وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء أو شركات توزيع الكهرباء التسع بشأن هذه الأنباء سواء تأكيدها أو نفيها، وهو ما سيتم تأكيده خلال الأيام المقبلة.

وقبل الإعلان الرسمي عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان ، فبدأ الخميس 25 يناير الجاري مركز التحكم الإقليمي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية العمل ب مواعيد انقطاع الكهرباء السابقة ، والتي تم العمل بها قبل بدء امتحانات نصف العام.

وقد عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات 

الجدول الجديد لتخفيف الأحمال

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ السبت 13 يناير في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء.

 المواعيد الجديدة المتعلقة بخطة تخفيف الأحمال تتضمن العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي يتضمن ابتداء من يوم الخميس الموافق 25-1-2024 تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين.

وكشفت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:

  • من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء
  • من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.
  • من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءا من 4 يناير الماضي تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الماضي، قبل أن تعود مجددا للمواعيد القديمة الجاري العمل بها حاليا.

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