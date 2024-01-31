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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كام ساعة يوميا؟| مفاجأة في جدول تخفيف أحمال الكهرباء خلال رمضان.. قبل أم بعد المدفع؟

جدول تخفيف الأحمال
جدول تخفيف الأحمال في رمضان

تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تستمر الشركة القابضة للكهرباء بمصر، في وضع جداول لتخفيف أحمال الكهرباء علي مستوي محافظات الجمهورية، وكان أخرها جدول تخفيف أحمال الكهرباء خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انتهت في 24 من يناير.

تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

ومع تغيير جداول أحمال الكهرباء، تساءل المواطنون عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المقبل، والذي يفصلنا عنه نحو 40 يومًا، فمن المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الجدول المرتقب لتخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المقبل، وقال المصدر أنه صدر تعليمات بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في ساعات الليل خلال شهر رمضان.

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