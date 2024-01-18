للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للكهرباء عن تغيير جداول تخفيف أحمال الكهرباء الحالية، والتي كانت موضوعة من أجل امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة طلاب المدارس والجامعات لعام 2023-2024.

وتعد خطة تخفيف الأحمال القادمة هي الخطة الخامسة، منذ أول إعلان خطة تخفيف أحمال الكهرباء والتي كانت في شهر يوليو الماضي، ويقدم لكم موقع "صدي البلد" الاخباري في التقرير التالي، تفاصيل خطة أحمال الكهرباء الجديدة وموعد تطبيقها في المحافظات.

خطة تخفيف الأحمال الجديدة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن وجود خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، وهي تعد الخطة الخامسة لتخفيف أحمال الكهرباء، ونوه المصدر أنه جاري إعداد الجداول الخاصة بالمناطق ومواعيد فصل التيار الكهربائي عنها.

وعقب المصدر أن مواعيد تخفيف الأحمال الحالية تأتي من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك من أجل ابتعاد مواعيد قطع الكهرباء عن مواعيد أداء الامتحانات أو مذاكرة الطلاب طوال الليل، وفقًا لاستجابة شركة الكهرباء لطلبات أولياء الأمور من أجل امتحانات الفصل الدراسي الأول.