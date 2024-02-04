لو قطعت الكهرباء.. اشحن العداد من تليفونك.. تفاصيل

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واتجاه الدولة نحو رقمنة خدماتها عبر الإنترنت وتوفير عبء الوقت والمجهود، وفرت الدولة خدمة شحن عداد الكهرباء عن طريق الموبايل.

كيف أشحن عداد الكهرباء عن طريق الموبايل؟

يدعم كارت الكهرباء المزود بخاصية «NFC» (تقنية متواجدة في معظم الهواتف الذكية الحديثة) الذي تتيحه الشركة القابضة للكهرباء للمواطنين، إمكانية شحن عدادات الكهرباء عبر تطبيقات التحصيل مثل «سهل» و«ماي فوري»، و"الكهرباء خالص".

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه يمكن شحن كارت عداد الكهرباء جلوبال من الموبايل الذي يدعم خاصية NFC باستخدام تطبيق sahl gtpay وmy fawry، ولشحن باقي أنواع عدادات الكارت يمكن استخدام تطبيق «كهرباء خالص»، ويمكن شحن العداد باستخدام الموبايل باتباع الخطوات الآتية:

سجل الدخول على أحد التطبيقات المذكورة أعلاه لشحن كارت الكهرباء.

اختر خدمات الكهرباء.

اختر كارت الكهرباء.

اختر لدي كارت كهرباء NFC.

فعل خاصية NFC من إعدادات الهاتف.

مرر كارت الشحن على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

اضغط على أيقونة توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الموبايل.

اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد شحنه (سيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من الفيزا).

بعد ذلك اختر تفاصيل الاستهلاك للتأكد من إضافة الرصيد إلى الكارت.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة أدخل الكارت في العداد.

ومع بداية كل شهر يريد المواطنون معرفة الاستهلاك الشهري للخدمات المقدمة لهم من كهرباء وغاز ومياه، لذا يبحث قطاع كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024م.

ويرصد صدى البلد، في السطور التالية خطوات شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر ديسمبر، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء، والتي جاءت وفقًا للآتي:

الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء الإلكتروني

من أيقونة خدمات اختر الاستعلام عن الفواتير.

تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

حدد الشركة التي تتبعها.

أدخل قراءة العداد.

أدخل الكود الخاص بك.

اضغط على استعلام.

يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 في شركات الكهرباء التالية:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية:

لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

اختر أيقونة "دفع الفاتورة"

سجل الدخول.

قم بتسجيل بيانات العداد الخاص بك على المنصة.

تأكد من تسجيل بيانات العداد على المنصة.

املأ النموذج الذي يظهر أمامك لإرسال طلب المشاركة لهذه الخدمة

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، والتي تتضمن الشركة التابع لها وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

اضغط على الدفع بواسطة فوري.

قم بسداد الفاتورة من حساب فوري الخاص بك.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الفيزا؟

تتيح شركة الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث توفر الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها دفع فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية: «بنك مصر– البنك الأهلى- بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى أجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الإماراتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK».