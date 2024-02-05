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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير آثار سقارة يكشف لـ"صدى البلد" قصة التعامل مع تماثيل الأوشابتي

قطع آثار في سقارة
قطع آثار في سقارة

أثار فيديو التعامل مع القطع الأثرية أوشابتي في سقارة جدلا وتساؤلات واسعة عن التعامل مع الآثار المكتشفة لنوضح لقراء ومتابعي صدى البلد حقيقة الأمر في السطور القادمة.


كشف الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية ، أن الفيديو  الخاص بترصيص قطع الأثار أوشابتي ، المنشور يعود إلى 18 إبريل 2020 بسقارة،وليس السبت كما هو مزعوم ، تزامنا مع يوم التراث العالمى ،وتلك الفترة كافة المواقع الأثرية مغلقة ولا يوجد أى حركة باستثناء الأثريين والمرممين المتواجدين بالمنطقة .

القطع الأثرية أوشابتي في سقارة


أوضح الدكتور محمد في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن القطع الأثرية الظاهرة في الفيديو تعود للاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة ، وأخرجناها لتنسيقها وعرضها كأحدث الإكتشافات بالمنطقة بعد تجهيزها .


أشار مدير منطقة أثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية ،إلى تنظيف وترميم توابيت الخشبية من باطن الأرض ، ويتم الإعتناء بها بشكل إحترافي ، مؤكدا أننا عملنا تحت أصعب الظروف ولم نترك مواقعنا فى ظل كورونا.


وعن التماثيل الأوشباتي الصغيرة التي أثيرت حولها التساؤلات ، أفاد أنها من مادة الحجر وذات صلابة وقوة ،وتم رصها لتكون في مظهر جمالي للعرض ، مؤكدا أننا نستخرجها من الرماد والأتربة والرمال والطين ، ويتم استخراجها بأيادينا ورصها بأيادينا.


نوه أن التماثيل الأوشباتي ليست مادة عضوية مثل التوابيت ، يسهل كسرها واصفا إنها عبارة عن حجر يتم ترميمها ووضعها في مواد كيميائية لنخرج منها السماد والطبقات التي تعلوها لتظهر في مظهرا الأخير.

 

سقارة فيديو آثار سقارة آثار اكتشافات الأثرية الأوشابتي الدكتور محمد يوسف

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