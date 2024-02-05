الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجهز شاحنة مساعدات لقطاع غزة| صور

أعلنت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عن الانتهاء من تجهيز شاحنة مساعدات إنسانية لأهالينا في قطاع غزة وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعلن عنها قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع الأربعاء يوم ١٨ أكتوبر الماضي، حيث أشار قداسته إلى تجهيز أسقفية الخدمات مساعدات عينية، بصفتها عضو في التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي.

وشهد نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية آخر مراحل تجهيز شاحنة المساعدات التي قام بها خدام و خادمات أسقفية الخدمات، وفتيات وفتيان الكشافة الكنسية.

اشتملت المساعدات التي ضمتها الشاحنة من أغطية ومراتب وملابس والعديد من المستلزمات ومتطلبات الإعاشة.