عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجهز شاحنة مساعدات لقطاع غزة| صور

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أعلنت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عن الانتهاء من تجهيز شاحنة مساعدات إنسانية لأهالينا في قطاع غزة وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعلن عنها قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع الأربعاء يوم ١٨ أكتوبر الماضي، حيث أشار قداسته إلى تجهيز أسقفية الخدمات مساعدات عينية، بصفتها عضو في التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي.

 

وشهد نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية آخر مراحل تجهيز شاحنة المساعدات التي قام بها خدام و خادمات  أسقفية الخدمات، وفتيات وفتيان الكشافة الكنسية.

 

اشتملت المساعدات التي ضمتها الشاحنة من أغطية ومراتب وملابس والعديد من المستلزمات ومتطلبات الإعاشة.

أسقفية الخدمات مساعدات إنسانية غزة قطاع غزة الكنيسة القبطية الارثوذكسية البابا تواضروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

موضوعات متعلقة

دخول شاحنات مساعدات إلى غزة من رفح أمام وقف تمويل الأونروا

تعزيز الولاء والمواطنة.. البابا تواضروس يستقبل وزير الرياضة ووفد الدبلوماسية الشبابية |صور

الكنيسة تحتفل بذكرى نياحتهم| من هم شهداء برية شيهيت الـ 49

حزب المستقلين الجدد: استهداف الكيان الصهيوني القطاع الصحي في غزه ينذر بكارثة

ترشيحاتنا

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

رئيس الوزراء يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

فوزي لقجع يصدم الفيفا والاتحاد الأفريقي بشأن موعد كأس الأمم

أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة للمصريين بشأن الاقتصاد.. فيديو

بعد كثافات الذروة.. استقرار حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ