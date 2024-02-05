بعد هبوط الدولار.. بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاصوليا البيضاء بالأسواق

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن كافة أسعار البقوليات انخفضت انخفاضا كبيرا بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء، فانخفض طن الفاصوليا بعدما تخطى 100 ألف جنيه إلى 80 الف جنيه، مما يؤكد أن الاستغلال كان السبب الأساسي في إرتفاع الاسعار .

ولفت "أبوصدام " خلال تصريحات له، إلي أن كل أسعار السلع في طريقها للانخفاض ليكون ذلك درسا قاسيا لكل المحتكرين والمستغلين وسعادة لقلوب المستهلكين.

وأضاف عبدالرحمن أن الفاصوليا من البقوليات الحساسه وأكثر المحاصيل إصابة بالأمراض الفطرية، وتنمو عادة في الأجواء الدافئة، ولذا يفضل عدم زراعة الفاصوليا مكان الفاصوليا الا بعد 3 سنوات على الأقل للوقاية من الامراض الفطرية، وكذلك فإن الفاصوليا حساسة للملوحة وحساسه للكالسيوم، ولذا لا تزرع في التربة الجيرية، وتحتاج إلى أراضي خصبة قليلة الملوحة.

وأشار أبوصدام إلى أن الفاصوليا تزرع في عروتين عروة صيفي في شهري فبراير ومارس وتحصد في شهر مايو وعروة خريفي تزرع في أغسطس وسبتمبر وتحصد في نوفمبر وتحصد الفاصوليا الخضراء بعد 55 يوما أو ناشفة بعد 90 يوما، ويمكن زراعتها تحت الأغطية البلاستيكية في شهري أكتوبر ونوفمبر ومن أنواعها نبراسكا وجيزه 3 واكزبرا وبرونكو ونزرع منها بمصر نحو 70 الف فدان ونصدر أكثر من 12 الف طن كل عام وينتج فدان الفاصوليا نحو 4 أطنان قرون خضراء نحوطن فاصوليا في حالة حصادها ناشفة.

انخفاض ملحوظ

وأكد عبدالرحمن أنه يتوقع المزيد من انخفاض اسعار الخضروات والبقوليات واللحوم خلال الأيام القليلة القادمة بعد الجهود الحكومية الكبيرة التي اتخذت للسيطرة على الأسواق، وخفض أسعار الدولار في السوق الحرة، واتجاه التجار للتخلص من مخزونهم بالبيع، خوفا من انهيار الأسعار مع وعي المواطنين الذين اتجهوا لترشيد استهلاكهم وزيادة الثقة في الإجراءات الحكومية.