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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تخوف جماهير الزمالك.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن صفقة عبدالله السعيد

الزمالك
الزمالك

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " حُسمت كلها في 4 أيام.. أحمد سليمان يكشف كواليس صفقات الزمالك الجديدة؟".

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وجاء في التقرير أن الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قال إنه بعد انتخاب مجلس الإدارة تم العمل على توفير الماليات لعقد الصفقات الجديدة.

ولفت إلى أن جميع النجوم التي تم التعاقد معها كان قد تم الاتفاق معها من فترة، ولكن الصفقات بالكامل التي تم الإعلان عنها حُسمت كلها في 4 أيام.

وأشار إلى أن فريق الزمالك مقبل على بطولات كثيرة، ولذلك تم توفير أكثر من لاعب في كل مركز، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك أداء مشرف لـ اللاعبين.

وتابع:" مجلس الإدارة لديه خبرات رياضية واقتصادية، وتم وضع الخطة لـ التعاقد مع بعض النجوم".

ووجه الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة  للجماهير بشأن التخوف من عامل السن، وتحديدًا بعد ضم عبدالله السعيد لاعب الزمالك الجديد، وقال إن :" لازم يكون في تدرج في عامل السن، وأن الكثير من نجوم الزمالك صغار في السن". 

وأوضح أن "صفقة عبدالله السعيد، كان يديرها الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، والأعضاء حسين السيد و هاني شكري، وتم في أيام".

الصفقات الجديدة في الزمالك


وأعلن الزمالك عن ضم كل من: عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا،  أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

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