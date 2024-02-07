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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سقوط ضحايا في انفجار مصنع للألعاب النارية وسط الهند |شاهد

صدى البلد

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من مصنع للالعاب في الهند.

و فرّ الناس من المنطقة خوفا. ولم يتضح على الفور سبب الحريق في هاردا بولاية ماديا براديش في الهند.
 

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اندلاع حريق في مصنع للألعاب النارية

ولقي أحد عشر شخصاً على الأقل حتفهم، إثر اندلاع حريق في مصنع للألعاب النارية بوسط الهند وأسفر الحادث كذلك عن إصابة نحو 150 آخرين، كما أثار انفجارات أخرى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.


وقال باوان كومار شارما، كبير المسؤولين الإداريين في المنطقة إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحريق، ويقوم رجال الإنقاذ بمسح الحطام للتحقق مما إذا كان هناك أي شخص محاصر. وقال ضابط الشرطة إشاد والي إن نحو 150 شخصاً أُصيبوا.
 

الهند حريق وسائل التواصل الإجتماعي يورونيوز مصنع للألعاب النارية

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