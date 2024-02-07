سقوط ضحايا في انفجار مصنع للألعاب النارية وسط الهند |شاهد

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من مصنع للالعاب في الهند.

و فرّ الناس من المنطقة خوفا. ولم يتضح على الفور سبب الحريق في هاردا بولاية ماديا براديش في الهند.



اندلاع حريق في مصنع للألعاب النارية

ولقي أحد عشر شخصاً على الأقل حتفهم، إثر اندلاع حريق في مصنع للألعاب النارية بوسط الهند وأسفر الحادث كذلك عن إصابة نحو 150 آخرين، كما أثار انفجارات أخرى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وقال باوان كومار شارما، كبير المسؤولين الإداريين في المنطقة إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحريق، ويقوم رجال الإنقاذ بمسح الحطام للتحقق مما إذا كان هناك أي شخص محاصر. وقال ضابط الشرطة إشاد والي إن نحو 150 شخصاً أُصيبوا.

