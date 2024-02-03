صورة سيلفي مع فيل تثير رعب السائحين في الهند

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجل لحظة نجاة سائح من الدهس تحت أقدام فيل هائج، بأعجوبة، بعدما حاول مع زميله التقاط صورة إلى جانب الفيل.



ويوضح المقطع، الرجلين وهما يخرجان من سيارتهما لالتقاط صورة سيلفي مع فيل كان يتجول على جانب الطريق السريع 766 الذي يمر عبر منتزه بانديبور الوطني في جنوب الهند، إلا أن الفيل هاجم الرجلين على الفور.

ركض الرجلان وصديقهما قاد السيارة

ويظهر الرجلان وهما يركضان، بينما كان صديقهما يقود السيارة الحمراء إلى جانبهما.



ولسوء الحظ، أثناء محاولتهما الإفلات من ملاحقة الفيل، تعثر أحدهما وسقط على الأرض، ليصبح هدفًا سهلًا للفيل الذي حاول سحقه تحت قدميه.



ولكن نجح الرجل في تجنب ضربات الحيوان الغاضب، وزحف بعيدًا نحو الغابة، بينما استدار الفيل وعاد باتجاه الطريق فجأة.

فيما قال السائح سافاد سي، الذي شهد المطاردة المرعبة أثناء سفره مع عائلته: “للحظات، اعتقدنا أن الفيل سيسحق الرجل تحد قدميه، إلا أنه نجا بأعجوبة عندما حول الفيل انتباهه إلى مركبة كانت تمر على الطريق.



من جانبها، بدأت إدارة غابات كارناتاكا، تحقيقًا في الحادث، في محاولة لتحديد هوية السائحين.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن القانون الهندي، يعاقب من يتعدى على أراضي الغابات المحظورة، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف روبية (1200 دولار أمريكي).