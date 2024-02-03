عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة سيلفي مع فيل تثير رعب السائحين في الهند

فيل
فيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجل لحظة نجاة سائح من الدهس تحت أقدام فيل هائج، بأعجوبة، بعدما حاول مع زميله التقاط صورة إلى جانب الفيل.

txt

الآن .. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية عبر هذا الرابط

txt

هنفرش بضاعتنا وهنبيع .. جناية علنية في المرج


ويوضح المقطع، الرجلين وهما يخرجان من سيارتهما لالتقاط صورة سيلفي مع فيل كان يتجول على جانب الطريق السريع 766 الذي يمر عبر منتزه بانديبور الوطني في جنوب الهند، إلا أن الفيل هاجم الرجلين على الفور.

ركض الرجلان وصديقهما قاد السيارة
ويظهر الرجلان وهما يركضان، بينما كان صديقهما يقود السيارة الحمراء إلى جانبهما.


ولسوء الحظ، أثناء محاولتهما الإفلات من ملاحقة الفيل، تعثر أحدهما وسقط على الأرض، ليصبح هدفًا سهلًا للفيل الذي حاول سحقه تحت قدميه.


ولكن نجح الرجل في تجنب ضربات الحيوان الغاضب، وزحف بعيدًا نحو الغابة، بينما استدار الفيل وعاد باتجاه الطريق فجأة.

فيما قال السائح سافاد سي، الذي شهد المطاردة المرعبة أثناء سفره مع عائلته: “للحظات، اعتقدنا أن الفيل سيسحق الرجل تحد قدميه، إلا أنه نجا بأعجوبة عندما حول الفيل انتباهه إلى مركبة كانت تمر على الطريق.


من جانبها، بدأت إدارة غابات كارناتاكا، تحقيقًا في الحادث، في محاولة لتحديد هوية السائحين.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن القانون الهندي، يعاقب من يتعدى على أراضي الغابات المحظورة، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف روبية (1200 دولار أمريكي).

فيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

موضوعات متعلقة

الغاء موسم التزلج على قمم جبال سويسرا لسبب صادم

مرض خطير يهدد حياة 15 مليون شخص في العالم

جائحة صحية خارجة عن السيطرة تهدد أمريكا

مدير المدرسة يعترف.. فنجان قهوة يتسبب في أزمة داخل الفصل

هجوم أمريكي ودعوى قضائية ضد شركة تسلا لهذا السبب

القبض على عصابة تتاجر في الأطفال حديثي الولادة بالمغرب

جوّزونا لبعض | يلجأ للقضاء للعيش مع حبيبته صاحبة الـ104 أعوام

عجوز يثير الجدل في الهند بعد زواجه من امرأة تصغره بـ50 عاما

ترشيحاتنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

دعاء البرد والثلج .. هذا معنى الزمهرير

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

بالقانون| الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية حال استخدام مواد ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ