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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية عبر هذا الرابط

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت .

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس edudk.net 

رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس

حيث يدخل كل طالب من طلاب الشهادة الإعدادية 2024 على رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس edudk.net  ، ثم يدخل رقم الجلوس ويضغط على زر إدخال لتظهر أمامه درجاته في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس  edudk.net

وعلى رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس edudk.net  ، يجد كل طالب درجاته في جميع المواد الاساسية وغير الأساسية ، والمجموع الكلي .

ونفت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس edudk.net بالتقديرات أو الألوان ، مؤكدة ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس edudk.net بالدرجات
 

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، امكانية الاستعلام عن  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس من خلال رابط مباشر يتم الوصول إليه من خلال الضغط هنا

وكان قد اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس للفصل الدراسي الاول "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93,6 % لمرحلة التعليم الأساسي ، ونسبة نجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيره بنسبة 75% .

جاء ذلك بعد عرض  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على المحافظ لإعتمادها

وفي إطار الاعلان عن تفاصيل  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد من تقدموا للإمتحان للفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و 359 طالب وطالبه وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 464 طالب وطالبه .

وبعد إعلان تفاصيل  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس ، هنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

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