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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنفرش بضاعتنا وهنبيع .. جناية علنية في المرج

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى مصرع عامل على يد عاطلين فى منطقة المرج، أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه والمتهمين على خلفية افتراشهما أمام محل عمل الضحية لبيع بضاعتهما دون وجه حق.

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وأوضحت، أنه عندما حاول القتيل منعهما وابعادهما من أمام محله تعدى عليه المتهمين بالضرب المبرح أمام المارة فى الشارع ورفضا الابتعاد والانصراف.

وأضافت، أن أحد المتهمين استل سلاحا ناريا كان بحوزته، وأطلق منه عيارا تجاه المجنى عليه فأرداه قتيلا فى الحال،وفرا هاربين.

 

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البداية..

استقبلت أحد المستشفيات جثة عامل فى العقد الثالث من العمر، وتبين من توقيع الكشف عليها، أن المجنى مصاب بعدة كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى إصابته بطلق نارى فى منطقة الصدر.

 وبسؤال أقارب المجنى عليه عن سبب الوفاة، اقروا بنشوب مشاجرة بينه وعاطلين على خلفية قيامهما بالافتراش امام محل عمله رافضين الابتعاد، ثم قام أحدهما بإطلاق عيار نارى صوب القتيل سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وإعداد تقرير مفصل عنالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى

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