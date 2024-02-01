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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات  لاتهامه بإنهاء حياة زوجة شقيقه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة المعصرة.

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نزيف دموي..

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس، مما أسفر عن نزيف دموي وتوقف أجهزة الجسم عن العمل ووفاتها في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة حيث تبين وفاة المجنى عليها بسبب مشاجرة نشبت بين زوجها وشقيقه، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الضحية تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.

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البداية..

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بوقوع جريمة قتل ربة منزل  إثر مشاجرة بين شقيقين، بسببخلافات بينهما بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين صحته، وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعةوأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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