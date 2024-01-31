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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة بواقعة مصرع عامل سقط بمفرمة لحوم

صدى البلد

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيقات في مصرع عامل إثر سقوطه بمفرمة اللحوم بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة بدر بالقاهرة.

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 البداية..

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده العثور على جثة عامل بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وعثرت على جثة عامل دون رأس وتبين سقوطه بمفرمة لفرم اللحوم داخل أحد مصانع تعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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