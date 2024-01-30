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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضايقها علي الفيس بوك| النطق بالحكم على زوج الفنانة علا غانم السابق "اليوم"

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر المحكمة الاقتصادية، جلسة النطق بالحكم على زوج الفنانة علا غانم السابق في اتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

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وكانت الفنانة علا غانم تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.


وقررت النيابة استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني.

 

وأشارت الفنانة علا غانم خلال التحقيقات، إلى أنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى تعمده إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات على مواقع التواصل بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

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