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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسه عريس جديد| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة طفل أوسيم

صدى البلد

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة الطفل "أدهم" لسرقة التوك توك الخاص به بعدما استدرجه من أجل توصيله وبعد وصوله اعتدى عليه وقتله خنقًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفر هاربًا بأوسيم.

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عريس جديد..

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج الطفل سائق التوك توك من أجل توصيله وبعد وصوله اعتدى عليه وقتله خنقًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفر هاربًا.

وجاء في إعترافات المتهم، إنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة التوك توك والتخلص من قائده وأرشد عن مكان بيعالتوك توك لدى تاجر خردة، كما أوضح أنه تزوج من شهرين فقط "عريس جديد" وكان يمر بضائقة مالية ففكر فيطريقة سريعة للحصول على المال خاصة انه يعمل سمكري ولا يعمل بشكل مستمر فطرق الى ذهنه فكرة سرقةتوك تو ولكنه حرص أن يكون سائقه صغير السن لسهولة السيطرة عليه وبالفعل وقع اختياره على المجني عليهعندما شاهد سنه الصغير وجسده الضئيل واوقفه طلب منه توصيله لمنزله لنقل بعض الأشياء وأثناء سيرهما فيمنطقة مهجورة مجاورة لترعة طلب منه التوقف بحجة انتظار صديق له وعندما توقف الطفل نزل من التوك توكحاول المتهم خنقه من الخلف فاستطاع الطفل الهرب منه ولاحقه المتهم حتى أسقطه في الترعة وقذف عليه أحجاركبيرة حتى اختفى تحت الماء وعندما تأكد من غرقه استقل التوك توك وفر هاربا ثم باعه لاحد الاشخاص الذي قطعهخردة. 

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البداية..


تعود تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق «توك توك»، ملقاة فى ترعةالكوم الأحمر بأوسيم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

وكشفت التحريات الأولية التحريات الأولية أن الجثمان يعود لشخص يدعى "أدهم. م"وتبين من التحريات وتتبعكاميرات المراقبة تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل إلى هوية المتهم، وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثة المجنيعليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرحت بدفنه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أنه يدعى "محمد.خ"ويعمل سمكري، وتمكن فريق من رجالمباحث قسم شرطة أوسيم من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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