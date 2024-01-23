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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمها عرفت أنها حامل في الرابع| تفاصيل أقوال فتاة النزهة

صدى البلد

كشفت تحقيقات جهات التحقيق بالقاهرة ، عن تفاصيل وملابسات قيام عامل بالاعتداء علي فتاة داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأن المتهم استغل حداثة سنها بأن اختلي بها  بمكان بعيدا عن أعين ذويها وقام بحسر ملابسها والتعدي عليها جنسيًا  واهما إياها بالزواج.

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وجاءت أقوال الفتاة المجني عليها كالتالي:

إن المتهم أوهمها بالزواج وظل يعاشرها داخل منزله معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا واكتشفت والدتها حملها في الشهر الرابع.

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خلع ملابسه..

وجاء في أمر إحالة، المتهم أنه في غضون العام الماضي هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، مستغلا حداثة سنها بأن اختلي بها  بمكان بعيدا عن أعين ذويها داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، كما أن المتهم قام بخلع ملابسه كاشفا عن عورته كما قام بتعرية المجني عليها وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة واهما إياها بالزواج مستغلا كونها أقل من 18 عاما  حتي حملت منه سفاحًا.

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، المتهم بالسجن سنة لادانته بالاعتداء علي المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الزواج حتى حملت منه.

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قانون العقوبات.. الإعدام أو السجن أو المؤبد

نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أوكان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.

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