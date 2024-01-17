10 كيلو و8 ملايين جنيه| نهاية ملك الكيف بمنطقة المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تاجر بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في مخدر "الميثامفيتامين" حيث تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 8 ملايين جنيه بمنطقة المرج، فيما قضت المحكمة ببراءة 3 آخرين في القضية.

10 كيلو ميثامفيتامين



وجاء في القضية التى حملت رقم 1478 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، أن المتهم الأول في 25 يناير سنة 20223 حاز وأحرز 10 كيلو جرام من مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز مبالغ مالية "8 ملايين جنيه".

البداية ..



تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بتكوين المتهمين تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى منطقة المرج، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم "تاجر" 45 سنة وبحوزته المضبوطات "المواد المخدرة" دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 كيلو من مخدر "ميثامفيتامين" و8 ملايين جنيه وهاتف محمول، و3 من مساعديه.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، والهاتف المحمول للتواصلمع عملائه ومتجري المواد المخدرة.