دمـ.اء على ملابسها| أقول مثيرة لوالد معاقة ذهنيا تعدى عليها سائق توكتوك

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة الاعتداء على فتاة معاقة ذهنيا بمنطقة المطرية تفاصيل صادمة بدأت عندما خرجت المجني عليها بدون علم أهلها واستغل الجاني عدم إدراكها ومعرفتها فقام باستدراجها إلى إحدى الشقق وتعدي عليها جنسيا.

اتهم والد المجني عليها سائق التوك توك بالتعدي جنسيا على المعاقه ذهنية وجاءت أقوله كالتالي:

اللي حصل أول إمبارح الصبح لما صحيت من النوم في بيتي لقيت مراتي وعيالي بيقولوا ياسمين مش موجوده فلبست هدومي جري و نزلت و دورت في المنطقة اللي حوالينا و فجأة و انا بدور على الساعة 11 جالي تليفون من مراتي بتقول إن ياسمين لقوها موجوده في عزبه النخل عند جاري القديم اللي إسمه إسلام حسن و حتى هو موجود بره و مراتي ركبت وراحت و جبتها ورجعت على البيت و قولت للمدام خليكي معاها و نزلت رحت شغلي في عزبه النخل و أنا في الشغل مراتي كلمتني و قالتلي إن البنت حصل عليها تعدي من واحد كان خاطفها و فيه نقط دم في ملابسها الداخليه وقولتلها روحي لأي دكتورة نسا و هما هناك قالولها ودوها طب شرعي ، و رحت سألت جاري اللي كلم مراتي و قالي إنه شاف بنتي و هي راكبه مع واحد في التوكتوك و عاوز أقول إن بنتي عندها اعاقه ذهنيه و مقدمين ليها في مكتب تأهيل المطرية عشان يطلع لها كارت رعايه و أنا بتهمه إنه إستغل عدم فهم بنتي و خطفها و إغتصبها .

ضحك عليها بيبسي..



س | متی و این حدث ذلك تحديدا

ج | الكلام ده حصل بتاريخ ٥-٦-٢٠٢٣ الساعة ١٠ الصبح في عزبه النخل في المطرية

س| حدد لنا محل إقامتك تحديدا

ج| أنا مقيم حاليا في القلج بالخصوص و قبل كده كنت مقيم في عزبه النخل الغربية بالمطرية و لحد النهارده محل المكواة بتاعي في عزبه النخل موجود و بروح الشغل هناك ديما



س| حدد لنا الحالة الصحية تحديدا للمجني عليها ياسمين

ج| بنتي عندها إعاقه ذهنيه و عندها مشاكل في التركيز و النط وفهمهما بسيط خالص و حتى مقدمنلها في مركز تأهيل المطرية و عندهم كل الورق اللي يدل على ده، وبنتي تصرفاتها من صغرها غريبة و إحنا بنبذل مجهود كبير في رعايتها وبنراقبها على أد ما نقدر و لكن هي نزلت في اليوم ده من ورايا أنا و مامتها و دي أول مره يحصل حاجة زي دي و تنزل لوحدها لأنها لما ديما تنزل بتبقى تحت نظرنا



س| لما لم تقم بالإبلاغ منذ وقوع الواقعة؟

ج| عشان كنا روحنا نكشف عليها و إحنا أول مره نتحط في الموقف ده



س| ما هي بادرة تعدى المتهم على المجني عليها ياسمين؟

ج| أنا سمعت منها إنها كانت ماشيه قدام المحل بتاعي في الشارع وهي ماشيه هو كان معدي بالتوكتوك و ركبها معاه التوكتوك و ضحك عليها بيبسي و دخلها في شقه فاضيه تقريبا عندهم فيها هدوم و كراكيب لأن البيت ده أعمامه مقيمين فيه و إغتصبها هناك



س| هل تستطيع وصف المكان محل التعدي على نجلتك؟

ج| هي بتقول كان فيه هدوم كتير وتراب في شقه مفيهاش حد



س| و هل كان توجه ابنتك رفقة المدعو مؤمن بإرادتها أم رغما عنها؟

ج| هو ضحك عليها بالبيبسي و استغل إعاقتها الذهنية و عدم قدرتها على فهم الأمور و خدها بالغصب



س| ما الحيله التي استعملها المشكو في حقه لتمكن من إصطحاب ابنتك المجني عليها

ج| إدالها بيبسي وبنتي عندها إعاقة ذهنية وراحت معاه



س| هل سبق وأن تعدى عليها المدعو مؤمن محمد؟

ج| لا دي أول مرة يحصل كده مع بنتي



س| هل بدر من ابنتك ثمة مقاومة؟

ج| معرفش بس بنتي عندها إعاقة ذهنية فطبيعي مش هتعرف تميز



س| هل الأفعال التي قام بها كانت بإرادتها أم غصبا عنها؟

ج| أكيد غصبا عنها لأني عرفت منها إنه قال لها لو مقلعتيش هدبحك



س| أين الملابس التي كانت ترتديخا ابنتك حال تعدى المتهم عليها

ج| أنا عرفت من مراتي إنها غسلتها

البداية..

كانت عندما ابلغت والدة المجني عليها بأنها عقب استيقاظها من النوم فوجئت بعدم وجود ابنتها ياسمين التي تعاني من إعاقة ذهنية فقامت بالبحث عنها وعلمت من أحد الجيران بتواجدها بجوار المحل الخاص بها بعزبة النخل فتوجهت إليها وأحضرتها وعقب العودة للمنزل فوجئت بوجود بعض النقاط من الدماء بملابسها فتوجهت مرةأخرى إلى المحل الخاص بها وعلمت أن المدعو مؤمن قام باستقلال توكتوك وبصحبته ابنتها إلى أحد الأماكن وعندما شاهده الجيران قاموا بانزال ابنتها من التوك توك حال عودتهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم تقابل صدفة مع المجني عليها بمنطقة عزبة النخل بعدما ضلت الطريق حال محاولتها الوصول الي محل عمل والدها مكوجي وأملا في أن يقوم بتوصيلها له بعزبة النخل وعندما تيقن ذلك الشخص أن المجني عليها من ذوي الاحتياجات الخاصة قام باستدراجها الي مسكنه وقام بخلع ملابسها ومواقعتها جنسيا ما نتج عنه فض غشاء بكارتها ثم قام بتركها بالشارع وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو مؤمن بخات ومقيم شارع رفعت طايع - عرب الطويلة - المطرية واثناء اجراء التحريات ورد معلومة بوجود المتهم بمنطقة عزبة النخل فتم عداد الأكمنة الثابتة والمتحركة اسفرت احداهما عن ضبطه وبسؤاله اقر بصحتها.