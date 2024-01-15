في الفصل| مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرس أسيوط المتهم بالتعدي على 10 تلميذات

كشفت التحقيقات،في واقعة اتهام مدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط، بالتحرش جسديا بـ 10 طالبات في المرحلة الابتدائية بالمدرسة.

10 طالبات..

وأوضحت التحقيقات، أنه تلاحظ إلى الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة انهيار إحدى الطالبات من البكاء وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ، وعند قيام الاخصائي الاجتماعي بتقصي الأمر فوجئ بعدد من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي حتى بلغ عدد الطالبات اللاتى تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور 10 طالبات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.

تحرش جسدي

وأكدت إحدى الطالبات، أن المتهم قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زرع في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث، وقضت جهات التحقيق باحالة معلم خبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة العاجلة.