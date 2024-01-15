حصل داخل العمارة.. تفاصيل الحكم  بالمشدد 7 سنوات على شاب الوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بسرقة شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

وجاء في أمر إحالة، القضية رقم 12371 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهم "سيد . ف" أنه في يوم 21 أغسطس2023، سرق منقولات ومبالغ مملوكين للمجنى عليهما "علي. م" و"محمد. ع"، وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراهالواقع عليهما بأن أشهر في مواجهتهما سلاح أبيض "سكين".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد المجني عليهما في التحقيقات بأنهما حال خروج كل واحد على حدا من مسكنهما القابل مع المتهم افتعلالأخير مشادة كلامية معهما على أثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" ثم اصطحبهما إلى داخل العقار محلسكنه ونزع منهما هاتفهما المحمول، وقام بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب فيإصابتهما.