عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حصل داخل العمارة.. تفاصيل الحكم  بالمشدد 7 سنوات على شاب الوراق

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بسرقة شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

قرار عاجل بشأن محاكمة صهر علاء مبارك في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

حتى بنتنا مسبهاش.. نص أقوال طليقة صيدلي مدينة نصر قبل بدء محاكمته

وجاء في أمر إحالة، القضية رقم 12371 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهم "سيد . ف" أنه في يوم 21 أغسطس2023، سرق منقولات ومبالغ مملوكين للمجنى عليهما "علي. م" و"محمد. ع"، وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراهالواقع عليهما بأن أشهر في مواجهتهما سلاح أبيض "سكين".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

الترزي خلّص على جدته في السلام لسبب مثير

العجوز استحلى الحكاية ومقابلات الليل |العاطل هشّم رأس المسنّ بوحشية بالسلام

وشهد المجني عليهما في التحقيقات بأنهما حال خروج كل واحد على حدا من مسكنهما القابل مع المتهم افتعلالأخير مشادة كلامية معهما على أثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" ثم اصطحبهما إلى داخل العقار محلسكنه ونزع منهما هاتفهما المحمول، وقام بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب فيإصابتهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن محاكمة صهر علاء مبارك في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

بعد قليل| بدء محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان بتهمة الرشوة

اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية كفن عين شمس

مدّياه ضهري وحسيت بإيده | جريمة أخلاقية في عابدين

الترزي خلّص على جدته في السلام لسبب مثير

العجوز استحلى الحكاية ومقابلات الليل |العاطل هشّم رأس المسنّ بوحشية بالسلام

جردها من ملابسها.. حكم رادع ضد المتهم بالتعدي على زميلته بعين شمس

لحضور شاهدة الإثبات | تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بالسلام

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو

إجراء جديد في اتهام سما المصري بنشر الفجور

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ