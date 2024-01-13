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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدّياه ضهري وحسيت بإيده | جريمة أخلاقية في عابدين

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات ، لإدانته بهتك عرض أجنبية بالقوة، بأن أمسك بها ولامس مواطن عفتها وأجزاء بجسدها بمنطقة عابدين.

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أقوال المجني عليها..


وجاء في أقوال المجني عليها، بالقضية رقم 7454 لسنة 2023 جنايات عابدين والمقيدة برقم 734 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة كالتالي:

أنا تعرضت لهتك العرض يوم 2023 - 13 حوالي الساعة 10 مساء، في وسط البلد بشارع رشدي القاهرة، وأنا كنت في وسط البلد في محل لبيع الشيشة، وكنت أول مرة أروح المحل ده عشان أشتري حاجات وكنت لوحدي.

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مسكني من الخلف ..

وتابعت المجني عليها في التحقيقات: وبعدين لقيت العامل اللي بيبيع في المحل ده مسكني من الخلف وأنا ماشية واستغل إني مش شايفاه ومدياه ضهري وتخضيت وحاولت أخرج من المحل وراح مسكني من الخلف تاني وكنت أنا وهو لوحدنا في المحل فصوت وصاحب المحل والناس اتلمت وطلعنا على قسم عابدين عملت فيه بلاغ.

وكشف أمر إحالة المتهم بهتك عرض أجنبية، أنه في يوم 13 أكتوبر 2023 الساعة 10 مساء، بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، هتك المتهم "أحمد . م" عرض المجنى عليها بالقوة، في أحد المحلات.وتم احالة المتهم الي المحكمة التي قررت معاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

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