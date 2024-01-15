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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السبب طفل| تفاصيل مثيرة في إعدام شقيقين بالبدرشين

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقا لإدانتهما بقـ.تل شاب بطلق ناري في الرأس، لخلافات بينهم بالبدرشين.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "أبو بكر . ر" وشقيقه "عصام . ر"في يوم 14 مارس 2022 استعرضا القوة ولوحا بالعنف تجاه المجنى عليهما "محمد. ر"، وشقيقته "سماح"، لبث الرعب في نفوسهما والمساس بحريتهما بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما، وتعريض حياتهما للخطر حال إحرازهما سلاحا ناريا.

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العزم على إزهاق روحه..

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين في ذات الزمان والمكان قتلا المجني عليه "محمد. ر" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على إثر خلاف واقع بينهما، بسبب دهس المجني عليه لنجل شقيقهما بدراجة نارية، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري استقر بجسده قاصدين قتله فأحدث به إصابته التي أودت بحياته.

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