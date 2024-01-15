تفاصيل مثيرة في قضية ديلر الجيزة وحكم رادع من المحكمة

عاقبت حكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين في منطقة الجيزة.

هيروين..

جاء في أمر إحالة القضية رقم 13362 لسنة 2023 جنايات الجيزة، للمتهم "محمد م"،أنه في 28 أغسطس 2023،حاز وأحرز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

البداية..

تعود أحداث الواقعة عندما نجحت قوات أمن قسم شرطة الجيزة، في القبض علي المتهم حال قيامه بترويج المواد المخدرة "هيروين" و"حشيش" متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 165 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه ومتجري المواد المخدرة.