كان عايز يمارس معاها الفاحشة.. تفاصيل تهديد صيدلي بصور لابنته

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، طالب بالحبس سنة مع الشغل، لإدانته بتهديد صيدلي بصور خاصة بابنته لإجباره على موافقة الزواج منها بمنطقة البدرشين.

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين، هدد والد المجني عليها عبر "الواتساب" بإفشاء صور خادشة للشرف خاصة بابنته، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وتكليفه بأمر وهو إرغامه على الموافقة بالزواج من ابنته.

تمارس معه الفاحشة



وكشف والد المجني عليها في التحقيقات، أن المتهم تحصل على مقاطع مرئية وصور خاصة بابنته وابتزازه بتهديده على"الواتساب" بنشرها والتشهير بها ما لم تمارس معه الفاحشة، أو أن يدفع إليه مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه، ووجه للمتهم تهمة تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضاها بأن التقط صورًا خاصة بها، وكان ذلك التعدي مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه إذ ما انصاعت إلى طلبه بدفع مبلغ مالي أو الزواج منها.

زجاء في التحقيقات أن المتهم أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات، وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة صداقة مع المتهم والمجني عليها، على تطبيق الفيسبوك وعلى إثرها قامت بإرسال مقاطع مصوره مرئية وصور بمنزلها، وبعدها قام بابتزازها بتهديده لها كتابة على تطبيق الواتساب، بنشرها والتشهير بها ما لم تمارس معه الفاحشة.