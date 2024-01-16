تدخل لفض مشاجرة فطعنوه| النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي بواقعة شاب حدائق القبة

تسلمت نيابة شرق القاهرة، تقرير الطب الشرعي حول مقتل شاب، بطعنة فى الرقبة عقب محاولته التدخل لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه في الواقعة، وأكد شقيقه أن المتهم لديه سوابق تعدٍّ على الأهالى، وقبل فترة طعن شخصًا في رئته، وحتى الآن يرقد المجنى عليهبين الحياة والموت.

البداية.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، بالانتقال ‏عثر على جثة شاب يدعى "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنة في الرقبة وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات