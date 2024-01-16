تجديد حبس 3 متهمين بسرقة بائع بالقوة في مدينة نصر

قررت جهات تحقيق القاهرة حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر.

تبين من التحريات الأولية أن المتهمين “م. ع” و"ع. ا" و"ا. ع" 3 عاطلين، يحملون جنسية إحدى الدول، ويقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قاموا بسرقة هاتف محمول من بائع، يحمل ذات الجنسية، مقيم بذات الدائرة، بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض “سكين”.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم "الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.