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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة بائع بالقوة في مدينة نصر

صدى البلد

قررت جهات تحقيق القاهرة حبس 3 متهمين  15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر.

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تبين من التحريات الأولية أن المتهمين “م. ع” و"ع. ا" و"ا. ع" 3 عاطلين، يحملون جنسية إحدى الدول، ويقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قاموا بسرقة هاتف محمول من بائع، يحمل ذات الجنسية، مقيم بذات الدائرة، بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض “سكين”.

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تم ضبط المتهمين وبحوزتهم "الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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