تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

كشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل إصابة الفنان فادي خفاجة بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته وقت ما كان يسجل بثا مباشرا على أحد التطبيقات “تيك توك”، في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، كما لا يمكن استجوابه بسبب إصابته.

وكان قسم مدينة نصر ثان تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة في شارع حسن المأمون أمام مقابر الوفاء، وتبين أنها قيادة الفنان فادي خفاجة.



تفاصيل حادث فادي خفاجة

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والتحري أن عجلة القيادة اختلت بيده، ما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى وإصابته بارتجاج في المخ، وجرح قطعي بفروة الرأس، ونقل إلى المستشفى، ولا يمكن استجوابه، تم تحرير محضر، وجار كشف ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن الفنانة منة جلال، كشفت عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، عن الحادث، وكتبت: "فادى فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت، وهو الحمد الله فى تحسن".

الفنان فادي خفاجة، شارك مؤخرا في حلقات "حكايات بنات السباعي"، من بطولة ريم البارودي، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، ومحمد التاجي، وهناء الشوربجي.