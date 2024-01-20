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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة شاب بعين شمس

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق عين شمس، بسرعة إرسال تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع شاب سقط من شرفة شقته بأحد العقارات بالمنطقة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه.

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البداية..

 عثور الأهالي على جثة شاب ملقاه في أحد الشوارع بمنطقة عين شمس مفارق الحياة، وبحضور النيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية لجثة الشاب المتوفى تبين أن بها عدة كدمات واضحة متفرقة بالجسد وكسر في جمجمة الرأس أدت إلى حدوث نزيف توفى على أثره، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحة لبيان سبب الوفاة الحقيقي والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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