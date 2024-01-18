حبس 4 شباب في جريمة مالية بالمقطم

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على سيدة فى منطقة المقطم وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة النصب.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المجنى عليها اتفقت مع أحدهما على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وانصرافهما، اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه،وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.