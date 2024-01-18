عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 شباب في جريمة مالية بالمقطم

صدى البلد

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على سيدة فى منطقة المقطم وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة النصب.

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

 

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المجنى عليها اتفقت مع  أحدهما على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وانصرافهما، اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة  أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه،وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي بـ رقم الجلوس .. الآن

موضوعات متعلقة

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

هزة قوية في سوق الذهب..مفاجأة غير سعيدة للتجار. ما القصة

بعد 3 أحكام ..قرار قضائي لخروج سما المصرى من السجن.. غدا

10 كيلو و8 ملايين جنيه| نهاية ملك الكيف بمنطقة المرج

ثوبها الابيض دنس بالأحمر ..أقول مثيرة لوالد معاقة ذهنيا تعدى عليها سائق توكتوك

دولارات | قرار عاجل ضد تجار العملة بمنطقة عابدين

تدخل لفض مشاجرة فطعنوه| النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي بواقعة شاب حدائق القبة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن تنفيذ ضربة على صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيين

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية

سقوط طائرة أمريكية في ديالي شرق العراق

شكري: مصر تولي أهمية لأمن واستقرار الصومال وتعلن الاستعداد لدعمه

فرص عمل بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على شروط التعيين بالوظائف الحكومية

استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فيديو

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

ماذا يحدث بين مصر والصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ