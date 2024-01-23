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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات مثيرة لمافيا الذهب: المضبوطات كانت في الخزنة

صدى البلد

مافيه الذهب بالجمالية: "دي بضاعة محفوظة في خزائن المحلات"..بتلك الكلمات أدلى ثلاثة من تجار الذهب المتورطين بالغش التجاري في صناعة المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بأقوالهم أمام نيابة الجمالية الجزئية.

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وقال المتهمون، أمام جهات التحقيق، أنه خلال الحملات الأمنية تم الهجوم على المحلات والتحفظ على بضائع محفوظة في خزائن المحلات وفي الورش خلال التصنيع وكان جار العمل على دمغها حتى لا تقع تحت طائلة الغش ولم يتم ضبط مشغولات ذهبية غير مدموغة أو مصنوعة بطرق مخالفة وبنسب أخرى غير المشروعة قانونًا.

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حملات موسعة..

كانت شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة للقبض على ثلاثة من أصحاب المحلات المتخصصين في بيع المشغولاتالذهبية والعملات الذهبية بمنطقة الصاغة.

ووجهت لهم النيابة تهمة الغش التجاري والتلاعب في صنع المشغولات الذهبية، من خلال إضافة مواد على الذهبالخام بنسب أعلى من المقررة قانونًا، مما يعنى غشًا وتدليسًا وتلاعبًا، ويذكر أن الأجهزة الأمنية سبق أن ألقت القبض على روماني عيسى، تاجر الذهب بتهمة التلاعب في سعر الذهب وتلاعبه في سعر الذهب لأنه من تجار الذهب الخام ومن أشهر تجار الذهب في مصر.

تحار الذهب ذهب الذهب

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