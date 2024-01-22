عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل هتك عرض فتاة النزهة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن سنة لادانته بالاعتداء علي طفلة قاصر ومعاشرتها معاشرة الزواج حتى حملت منه بدائرة قسم شرطة النزهة.

أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسن روض الفرج.. بعد قليل

فيديوهات خادشة للحياء| سما المصري من جديد أمام المحكمة


اختلي بها  بمكان بعيد

وجاء في أمر إحالة، المتهم أنه في غضون العام الماضي هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، مستغلا حداثة سنها بأن اختلي بها  بمكان بعيدا عن أعين ذويها داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة .

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قام بخلع ملابسه كاشفا عن عورته كما قام بتعرية المجني عليها وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة واهما إياها بالزواج مستغلا كونها أقل من 18 عام  حتي حملت منه سفاحًا.

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

ثوبها الابيض دنس بالأحمر ..أقول مثيرة لوالد معاقة ذهنيا تعدى عليها سائق توكتوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسن روض الفرج.. بعد قليل

فيديوهات خادشة للحياء| سما المصري من جديد أمام المحكمة

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة شاب بعين شمس

حبس 4 شباب في جريمة مالية بالمقطم

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

هزة قوية في سوق الذهب..مفاجأة غير سعيدة للتجار. ما القصة

بعد 3 أحكام ..قرار قضائي لخروج سما المصرى من السجن.. غدا

ترشيحاتنا

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

حرب لا مفر منها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن استعادة ألاسكا من أمريكا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ