تفاصيل هتك عرض فتاة النزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن سنة لادانته بالاعتداء علي طفلة قاصر ومعاشرتها معاشرة الزواج حتى حملت منه بدائرة قسم شرطة النزهة.



اختلي بها بمكان بعيد

وجاء في أمر إحالة، المتهم أنه في غضون العام الماضي هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، مستغلا حداثة سنها بأن اختلي بها بمكان بعيدا عن أعين ذويها داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة .

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قام بخلع ملابسه كاشفا عن عورته كما قام بتعرية المجني عليها وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة واهما إياها بالزواج مستغلا كونها أقل من 18 عام حتي حملت منه سفاحًا.