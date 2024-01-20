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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسن روض الفرج.. بعد قليل

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسن بروض الفرج.

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مش بيخلف..

كانت جهات التحقيق بالقاهرة ، استمعت إلى أقوال شقيق المجني عليه والذي أكد أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يكرمه الله تعالى بالأطفال والذرية.

وكشفت التحقيقات، من معاينة جثة المجني عليه، أنه مقيد الأيدي، وتبين وجود حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب إيداع التقرير الطبي،وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان. 

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البداية..

عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مسن في شقته مقيدا بالحبال، كما وجدت الأجهزة الأمنية محتويات الشقة مبعثرة ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجريمة ونجحت في ضبط المتهمين.

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