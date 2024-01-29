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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة الأسوار الحديدية في الخليفة| تعرف عليه

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة قطع حديد بمنطقة الخليفة، كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

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البداية..

عندما تم ضبط "4 أشخاص" بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم،وبحوزتهم عدد 13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها  من إحدى الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم.
 

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعةمماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميليهما"سيئي النية" "تاجري خردة- مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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