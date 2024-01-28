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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 خطفوها لمنزل مهجور| تحقيقات موسعة في واقعة فتاة المرج

صدى البلد

باشرت نيابة شرق القاهرة، التحقيق في واقعة اختطاف فتاة والاعتداء عليها داخل منزل مهجور في منطقة المرج، كما استمعت لأقوال والدة الفتاة لاستكمال التحقيقات.

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3 أشخاص..

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين الثلاثة في الواقعة، فر أحدهم هاربًا وطلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.
 

وجاء في أقوال الفتاة المجني عليها، أنه أثناء سيرها في الشارع قام 3 أشخاص من أهل منطقتها بإشهار السلاح في وجهها، ثم اقتادوها بالتهديد لمنطقة مهجورة وقيدوها ثم جردوها من ملابسها وتناوبوا اغتصابها، وتعدوا عليها بالضرب المبرح حتى لا تعترف عليهم.

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البداية..

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد العثور على فتاة في حالة إعياء شديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بسحجات في أنحاء جسدها وجزء من ملابسها ممزق.

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إليهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط اثنين من المتهمين وفر الثالث هاربًا، واعترف المتهمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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