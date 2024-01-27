بـ10 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة لـ6 متهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، 6 سيدات بالحبس سنة، لاتهامهن بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذين من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الإجرامي في مدينة نصر.

10 آلاف جنيه..

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، أن سيدة لديها معلومات جنائية تستقطب الزبائن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن المتهمات يقمن بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي مقابل 10 آلاف جنيه عن الجلسة الواحدة.

البداية..

كان ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن القاهرة القي القبض على سيدات تخصصت في الأعمال المنافية للآداب.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود ناد صحى، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بمنطقة مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 سيدات، تمت إحالتهن إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.