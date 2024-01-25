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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رمت الفلوس في وشه| تفاصيل المؤبد لزوج أنهى حياة زوجته بإيشارب

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد بتهمة إنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما في منشأة القناطر.

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وكشف أمر الإحالة رقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أنه في يوم 28-5-2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، قتل المجني عليها هيام لطفى مخيمر منصور - عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما لإلقائها المال في وجهه، ما أثار حفيظته واحتدم في نفسه قتلها.

 

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وأضاف أمر الإحالة أن المتهم  كال لها عدة ضربات بعدها لكمها وركلها حتى خرت قواها ولم تقدر على مقاومته، فماكان منه إلا أن استكمل عدوانه فأمسك بغطاء رأس النسائي - إيشارب - واحكمه حول رقبتها قاصدا إزهاق روحها،محدثا إصابتها وما نتج عنه من سد للمسالك الهوائية وتوقف بوظائف التنفس والموصوفة بتقرير مصلحة الطلبالشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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