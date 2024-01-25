رمت الفلوس في وشه| تفاصيل المؤبد لزوج أنهى حياة زوجته بإيشارب

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد بتهمة إنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما في منشأة القناطر.

وكشف أمر الإحالة رقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أنه في يوم 28-5-2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، قتل المجني عليها هيام لطفى مخيمر منصور - عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما لإلقائها المال في وجهه، ما أثار حفيظته واحتدم في نفسه قتلها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم كال لها عدة ضربات بعدها لكمها وركلها حتى خرت قواها ولم تقدر على مقاومته، فماكان منه إلا أن استكمل عدوانه فأمسك بغطاء رأس النسائي - إيشارب - واحكمه حول رقبتها قاصدا إزهاق روحها،محدثا إصابتها وما نتج عنه من سد للمسالك الهوائية وتوقف بوظائف التنفس والموصوفة بتقرير مصلحة الطلبالشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.