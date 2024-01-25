لقيته بجوار صندوق قمامة|تحقيق موسع مع أب ترك نجله لبائعة خضار بأوسيم

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في تخلى رجل عن ابنه 3 سنوات، وتركه لبائعة خضراوات في منطقة أوسيم بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن الأب أعطي الطفل لبائعة خضار، وقال لها عثرت عليه بجوار صندوق قمامة.

وأفادت التحقيقات أن البائعة توجهت إلى قسم شرطة أوسيم، لتسليم الطفل وحررت محضر بالواقعة، وقالت إنأحد الأشخاص حضر لها وسلمها الطفل وتركها، على الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى من أجل فحص حالتهالصحية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة وتوصلوا إلى هوية والد الصغير.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقا