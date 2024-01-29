عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الليلة بـ500 جنيه.. فضيحة شاب يبيع نفسه بصور خادشة في التجمع

صدى البلد

قضت محكمة جنح القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 300 جنيه ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته، لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة الأسوار الحديدية في الخليفة| تعرف عليه

3 خطفوها لمنزل مهجور| تحقيقات موسعة في واقعة فتاة المرج

أعلن لممارسة الشذوذ ..

وجاء خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم " س. م " البالغ من العمر 22 عاماً، أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي الفيس بوك لممارسة الشذوذ الجنسي مقابل 500 جنيه عن الليلة الواحدة.

بـ10 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة لـ6 متهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

لسه عريس جديد| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة طفل أوسيم

ألعاب جنسية..

وبالتواصل معه من أحد ضباط إدارة الآداب، تم التوصل إلى اتفاق بينهما وألقى القبض عليه وبحوزته ألعاب جنسية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمتهم فى أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

موضوعات متعلقة

قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة الأسوار الحديدية في الخليفة| تعرف عليه

3 خطفوها لمنزل مهجور| تحقيقات موسعة في واقعة فتاة المرج

بدء محاكمة المتهم بقـ.تل موظفة لسرقتها في حدائق القبة.. بعد قليل

بـ10 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة لـ6 متهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

لسه عريس جديد| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة طفل أوسيم

تجار الذهب في ورطة ..بشري سارة للمصريين

رمت الفلوس في وشه| تفاصيل المؤبد لزوج أنهى حياة زوجته بإيشارب

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للمصريين

ترشيحاتنا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن

لتنسيق الخطط بشأن غزة.. اجتماع مسئولي الأمن القومي لـ4 دول عربية في الرياض

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

هشام آمنة: إزالة 675مبنى مخالفا واسترداد 706 فدادين بالموجة الـ22 لإزالة التعديات

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل

هل السلام قبول الآخر ولو كان محتلا.. شيخ الأزهر يرد على المزاعم الصهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ