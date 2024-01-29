الليلة بـ500 جنيه.. فضيحة شاب يبيع نفسه بصور خادشة في التجمع

قضت محكمة جنح القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 300 جنيه ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته، لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

أعلن لممارسة الشذوذ ..

وجاء خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم " س. م " البالغ من العمر 22 عاماً، أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي الفيس بوك لممارسة الشذوذ الجنسي مقابل 500 جنيه عن الليلة الواحدة.

ألعاب جنسية..

وبالتواصل معه من أحد ضباط إدارة الآداب، تم التوصل إلى اتفاق بينهما وألقى القبض عليه وبحوزته ألعاب جنسية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمتهم فى أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي.