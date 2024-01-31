بدء محاكمة المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر| بعد قليل

بعد قليل.. تنظر محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة المتهمين محاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر.

وكان أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهما محاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، وكشف أمر الإحالة أنه ومن بين الرجال الثلاثة كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق.

وجاءت أقوال والدة الطفلتين في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كالتالي:



س| ما تفصيلات شكواك؟ ج| اللي حصل إن أنا مطلقة من "أحمد.ا" ومخلفه منه بنتين جنى وحنين وإمبارح كنت في شغلي ولقيت تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع قدام بيتي في عمارات مدينة نصر الجديدة وكانت متخدرة ورحت شفتها وسألتها اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبًافيها بنج على وشهم عشان يخدرهم وشالهم هو واللي معاه وجري، وأنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت إن طليقي ومعاه فعلًا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجرى، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب معبنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر.



محلوظة: حيث قدمت لنا الماثلة فلاشة بها مقطعا فيديو الأول مدته 3 دقائق و55 ثانية لكاميرا داخل مصعد،ويظهر بها طفلتان داخل المصعد، وببداية المقطع يفتح باب المصعد ويدخل منه رجلان الأول يبدو في العقد الرابع أو الخامس من العمر قمحي البشرة وذو لحية كثيفة وشعر يغلبه الصلع من الأمام ويرتدي نظارات طبية وطويل القامة متوسط البنية، ويرتدي ملابس عبارة عن بنطال أزرق وبلوفر متعدد الألوان، والرجل الثاني يبدو في العقد الثالث أو الرابع من العمر قمحي البشرة متوسط الطول والبنية ذو شعر أسود حليق الشارب واللحية ويرتدي ملابسلم تتبين بوضوح، ويقوم الرجلان بالهجوم على الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضع أقمشة على أوجههم، فيمايبدو أن بها مادة تفقد الوعي، يظهر بالمقطع مقاومة الطفلتين للرجلين لبرهة ثم فقدهما الوعي، وعقب ذلك يحملالرجلان الطفلتين ويجريان فور فتح باب المصعد. أما المقطع الثاني فمدته 6 دقائق و40 ثانية ويظهر به شاشة بها 4 كاميرات مراقبة لمدخل وواجهة عقار، ويظهر بهاذات الرجلين محل المقطع الأول وهما يحملان الطفلتين ويخرجان بهما من العقار، ويجري الرجل الثاني وتوقيفسيارة أجرة لا تظهر لوحاتها المعدنية والتحرك بها رفقة الطفلة، ويحاول الرجل الأول حمل الطفلة التي كانت رفقته،إلا أنها تسقط منه ثم يتوجه إليه بعض الأشخاص المارة بالشارع ويتحدثون معه فيترك الطفلة ويسير خارج نطاق ماتظهره الكاميرات، ثم تظهر الطفلة المتروكة بالدقيقة الأولى وخمسة وعشرين ثانية، وهي تفيق، ويساعدهاالأشخاص الموجودون، وهذا ما تبين لنا من مشاهدة مقطعي الفيديو، وأشارت الأم عن بينات الرجلين إلى أن الأولهو طليقها واسمه أحمد ا، أما الرجل الثاني فهي لا تعرفه.



س| هل وقفتي على بيانات الرجلان الظاهران بمقطعي الفيديو المقدمين منكي

ج| أيوة الرجل الأول هو طليقي واسمه "أحمد.ا" ومقيم بالرياض بدولة السعودية لأنه شغال هناك ولما بيجي مصرفي الأغلب بيقعد عند أهله في القناطر الخيرية والرجل الثاني معرفهوش



س| متى وأين حدثت الواقعة محل التحقيق

ج| الكلام ده حصل إمبارح 13/12/2023 حوالي الساعة 3 مساءً في عمارات مدينة نصر الجديدة