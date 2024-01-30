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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس سيارة لـ3 فتيات بمصر الجديدة

صدى البلد

أمرت نيابة مصر الجديدة بالتحفظ علي سائق وسيارته في واقعة دهسه لـ3 فتيات بطريق ميدان الجامع في مصرالجديدة وتفريغ كاميرات المراقبة، لمواجهة المتهم وكشف تفاصيل الواقعة.

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كانت النيابة قد طلبت الاستعلام عن حالة المصابات تمهيدا للاستماع لأقوالهن، كما جاء في التقرير الطبي المبدئيللفتيات أنهن مصابات بنزيف في المخ، وكسور متفرقة بالجسم.


 

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته واستكمال التحقيقات، حيث أكد شهود العيان أن السائق كان يسير بسرعة جنونية مما أدى إلى فقد السيطرة على السيارة عقب مرور الفتياتأمامه مما ادي الي وقوع الحادث ودهسهن، وفر السائق هاربًا من موقع الحادث.

 

البداية كانت عندما وقع حادث مأساوي شهده محيط ميدان الجامع في مصر الجديدة بـ القاهرة تسبب في انتشار حالة منالرعب، أمس الإثنين، دهست سيارة ملاكي يقودها شاب برعونة- حسب شهود عيان، 3 فتيات لدى عبورهن الطريقولاذ بالفرار قبل تحديد هويته من قبل الشرطة التي ضبطته  ، وأفادت أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مكان الواقعةلإجراء التحريات اللازمة، بأن الحالة الصحية للمجني عليهن حالت دون سماع أقوالهن.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث تم تحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبط قائدها وتحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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