غداً أمام المحكمة.. فلاشة بها مقطعان| تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلتي الأسانسير

تنظر محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة المتهمين، محاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، غداً الأربعاء.

وكان أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهما محاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، وكشف أمر الإحالة أنه ومن بين الرجال الثلاثة كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق.

وجاءت أقوال والدة الطفلتين في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كالتالي:



س| ما تفصيلات شكواك؟

ج| اللي حصل إن أنا مطلقة من "أحمد.ا" ومخلفه منه بنتين جنى وحنين وإمبارح كنت في شغلي ولقيت تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع قدام بيتي في عمارات مدينة نصر الجديدة وكانت متخدرة ورحت شفتها وسألتها اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبًافيها بنج على وشهم عشان يخدرهم وشالهم هو واللي معاه وجري، وأنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت إن طليقي ومعاه فعلًا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجرى، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب معبنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر.

محلوظة: حيث قدمت لنا الماثلة فلاشة بها مقطعا فيديو الأول مدته 3 دقائق و55 ثانية لكاميرا داخل مصعد،ويظهر بها طفلتان داخل المصعد، وببداية المقطع يفتح باب المصعد ويدخل منه رجلان الأول يبدو في العقد الرابع أو الخامس من العمر قمحي البشرة وذو لحية كثيفة وشعر يغلبه الصلع من الأمام ويرتدي نظارات طبية وطويل القامة متوسط البنية، ويرتدي ملابس عبارة عن بنطال أزرق وبلوفر متعدد الألوان، والرجل الثاني يبدو في العقد الثالث أو الرابع من العمر قمحي البشرة متوسط الطول والبنية ذو شعر أسود حليق الشارب واللحية ويرتدي ملابسلم تتبين بوضوح، ويقوم الرجلان بالهجوم على الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضع أقمشة على أوجههم، فيمايبدو أن بها مادة تفقد الوعي، يظهر بالمقطع مقاومة الطفلتين للرجلين لبرهة ثم فقدهما الوعي، وعقب ذلك يحملالرجلان الطفلتين ويجريان فور فتح باب المصعد.



أما المقطع الثاني فمدته 6 دقائق و40 ثانية ويظهر به شاشة بها 4 كاميرات مراقبة لمدخل وواجهة عقار، ويظهر بهاذات الرجلين محل المقطع الأول وهما يحملان الطفلتين ويخرجان بهما من العقار، ويجري الرجل الثاني وتوقيفسيارة أجرة لا تظهر لوحاتها المعدنية والتحرك بها رفقة الطفلة، ويحاول الرجل الأول حمل الطفلة التي كانت رفقته،إلا أنها تسقط منه ثم يتوجه إليه بعض الأشخاص المارة بالشارع ويتحدثون معه فيترك الطفلة ويسير خارج نطاق ماتظهره الكاميرات، ثم تظهر الطفلة المتروكة بالدقيقة الأولى وخمسة وعشرين ثانية، وهي تفيق، ويساعدهاالأشخاص الموجودون، وهذا ما تبين لنا من مشاهدة مقطعي الفيديو، وأشارت الأم عن بينات الرجلين إلى أن الأولهو طليقها واسمه أحمد ا، أما الرجل الثاني فهي لا تعرفه.





س| هل وقفتي على بيانات الرجلان الظاهران بمقطعي الفيديو المقدمين منكي

ج| أيوة الرجل الأول هو طليقي واسمه "أحمد.ا" ومقيم بالرياض بدولة السعودية لأنه شغال هناك ولما بيجي مصرفي الأغلب بيقعد عند أهله في القناطر الخيرية والرجل الثاني معرفهوش





س| متى وأين حدثت الواقعة محل التحقيق

ج| الكلام ده حصل إمبارح 13/12/2023 حوالي الساعة 3 مساءً في عمارات مدينة نصر الجديدة

س| ما صلتك بالمدعو " أحمد.ا"

ج| هو طليقي



س| ما هو تاريخ زواجكما وطلاقكما

ج| إحنا اتجوزنا في عام 2008 واتطلقنا في 2016

س| ما هو عدد أبنائكما من تلك الزيجة

ج| إحنا خلفنا بنتين وهما حنين وجنى

س| ما هي أعمارهما

ج| جنى مواليد 2009 وحنين مواليد 2012

س| هل تحصلتي على حكم بالحضانة للطفلتين جنى وحنين

ج| أيوة معايا حكم حضانة صادر من 21/3/2018

س| ومتى تم تنفيذ ذلك الحكم

ج| أنا نفذته في 17/1/2022

س| وهل حاول المشكو في حقه اصطحاب نجلتيه عقب تنفيذ حكم الحضانة

ج| أيوة هو كان بيحاول كذا مرة ياخدهم بالعافية بس مكنش بيعرف

س| وأين نجلتيكي الآن

ج| هي جنى معايا في البيت، وحنين هو أخدها ومعرفش حاجة عنها من إمبارح

س| وكيف تمكن من ذلك

ج| هو استخدم فوط عليها بنج مخدر، وحطها على وشهم هو واللي كان معاه زي ما ظاهر في الفيديو، وقدر يهرببـحنين وجنى وقعت منه فخاف وجري وسابها، وأنا معايا حاجات البواب إدهالي عبارة عن قطن وإيشاربات كانتمعاهم ووقعت منهم والبواب لقاهم وجابهم لي

ملحوظة: حيث قدمت لنا الماثلة قطعة قطنية عليها آثار دماء وشعر كذا عدد اثنان غطاء رأس الأول زهري اللونوالثاني أبيض وبه عدة ألوان وعليه قمنا بتحريزهم أن قمنا بوضعهم بداخل مظروف دونا عليه بياناته من الخارج

س| وهل توجد بالأشياء المقدمة منكي آثار لبنج أو مخدر

ج| مش عارفة بس أكيد ممكن يكون فيها آثار

س| وهل حدثت بنجلتيكي إصابات

ج| جنى عندها كدمة في وشها بسيطة، وحنين معرفش إذا كان فيها إصابات أو لا لأنها مش معايا وأبوها أخدها

س| هل كان بحوزة المشكو في حقهم ثمة أسلحة أو أدوات

ج| هما كان معاهم القطن والإيشاربات اللي عليهم مخدر بس

س| مطلوب منكي إحضار نجلتك جنى لسماع أقوالها وعرضها على مصلحة الطب الشرعي؟

ج| أنا مستعدة لذلك

س| هل من ثمة شهود على الواقعة محل التحقيق؟

ج| أيوة في شهود بس معرفش منهم غير بواب العمارة



س| مطلوب منكي إعلان الشاهد بالمثول لجلسة تحقيق صباح يوم 18/12/2023

ج| أنا مستعدة لذلك

س| من تتهمي تحديدًا بارتكاب الواقعة

ج| أنا بتهم طليقي "أحمد.ا" وواحد تاني معرفوش كان معاه

س| بما تتهمي سالفي الذكر تحديدًا

ج| أنا بتهم طليقي أنه أخذ بنتي حنين بالقوة مع إني طالع ليا حكم بحضانتها، وأنه عرض بناتي حنين وجنى للخطروخدرهم وساب جنى في الشارع وهرب

س| هل لديك أقوال أخرى

ج| لا تمت أقواله