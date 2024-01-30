تأجيل محاكمة مافيا الآثار في عابدين لـ 13 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 أشخاص، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة لجلسة 13 فبراير.



البداية..

كان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغا من الأهالي بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالٍ من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال وجودهم داخل العقار المشار إليه.





وتم العثور بداخل العقار على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.