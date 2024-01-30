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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة مافيا الآثار في عابدين لـ 13 فبراير

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 أشخاص، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة لجلسة 13 فبراير.
 

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البداية..

كان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغا من الأهالي بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالٍ من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال وجودهم داخل العقار المشار إليه.


 

وتم العثور بداخل العقار على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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