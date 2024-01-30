عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما بالسجن 5 سنوات، لادانتهما بالشروع في قت.ل المجني عليه أثر مشادة كلامية بينهم بمنطقة الزاوية الحمراء .

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس سيارة لـ3 فتيات بمصر الجديدة

غداً أمام المحكمة.. فلاشة بها مقطعان| تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلتي الأسانسير

قطع بوتري الخنصر والبنصر ..

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 1175 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء،والمقيدة برقم 1425 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة.

 حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص في أنه على أثر مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة يلتفون حوله وينهالون عليه بالضرب وبيد كل منهم سلاح أبيض.

 وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى أغشى عليه ونقل إلى المستشفى للعلاج وأحدثوا به الإصابة الموصوفة وهى عبارة عن جرح قطعي لعظمتي الساعد وقطع بوتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة مع هروب وتري، وترتب على ذلك إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن.

قبل النطق بالحكم على غادة والي| تفاصيل قضية رسومات المترو

ضايقها علي الفيس بوك| النطق بالحكم على زوج الفنانة علا غانم السابق "اليوم"

مريض زرع كبد..

وتابع المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم، وذلك مما شهد به المجني عليه وبتحقيقات النيابة العامة، وشهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء، وحيث إن المتهمين لم يستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولدى سؤالهم بجلسة المحاكمة أنكروا ما أسند إليهم والمدعى بالحق المدني صمم على طلباته، واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول بناء على طلب مدافع المتهم، فقرر أن سبب وجود اسمه بسجلات مستشفى باب الشعرية باليوم السابق لحدوث إصابته يرجع إلى أنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج وطلب المحامي البراءة تأسيسا على تناقص أقوال الشاهدين الثانية والثالث مع شهادة المجني عليه.

وكشفت المحكمة إن الجريمتين المنسوبتين للمتهمين قد ارتبطتا ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تنزل عليهم عقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على كل من "محمود. و" وشقيقه "محمد. و" ونجل عمهما "كريم. ه" بالسجن لمدة 5 سنوات.

جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس سيارة لـ3 فتيات بمصر الجديدة

غداً أمام المحكمة.. فلاشة بها مقطعان| تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلتي الأسانسير

قبل النطق بالحكم على غادة والي| تفاصيل قضية رسومات المترو

ضايقها علي الفيس بوك| النطق بالحكم على زوج الفنانة علا غانم السابق "اليوم"

رحلة البحث عن المساخيط| مافيا الآثار في عابدين أمام الجنايات

الليلة بـ500 جنيه.. فضيحة شاب يبيع نفسه بصور خادشة في التجمع

قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة الأسوار الحديدية في الخليفة| تعرف عليه

3 خطفوها لمنزل مهجور| تحقيقات موسعة في واقعة فتاة المرج

ترشيحاتنا

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

مدبولي يوجه بوضع خطة لتحفيز الاستثمار في توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ