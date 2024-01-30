قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما بالسجن 5 سنوات، لادانتهما بالشروع في قت.ل المجني عليه أثر مشادة كلامية بينهم بمنطقة الزاوية الحمراء .

قطع بوتري الخنصر والبنصر ..

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 1175 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء،والمقيدة برقم 1425 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة.

حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص في أنه على أثر مشادة كلامية بين المجني عليه ووالد المتهم الثاني فوجئ بالمتهمين الثلاثة يلتفون حوله وينهالون عليه بالضرب وبيد كل منهم سلاح أبيض.

وظلوا يتناوبون ركله بأرجلهم حتى أغشى عليه ونقل إلى المستشفى للعلاج وأحدثوا به الإصابة الموصوفة وهى عبارة عن جرح قطعي لعظمتي الساعد وقطع بوتري الخنصر والبنصر الباسطين وقطع كامل بعضلات المنطقة مع هروب وتري، وترتب على ذلك إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الرسغ الأيمن.

مريض زرع كبد..

وتابع المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم، وذلك مما شهد به المجني عليه وبتحقيقات النيابة العامة، وشهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء، وحيث إن المتهمين لم يستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولدى سؤالهم بجلسة المحاكمة أنكروا ما أسند إليهم والمدعى بالحق المدني صمم على طلباته، واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول بناء على طلب مدافع المتهم، فقرر أن سبب وجود اسمه بسجلات مستشفى باب الشعرية باليوم السابق لحدوث إصابته يرجع إلى أنه مريض زرع كبد ويتردد على المستشفى لمتابعة العلاج وطلب المحامي البراءة تأسيسا على تناقص أقوال الشاهدين الثانية والثالث مع شهادة المجني عليه.

وكشفت المحكمة إن الجريمتين المنسوبتين للمتهمين قد ارتبطتا ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تنزل عليهم عقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على كل من "محمود. و" وشقيقه "محمد. و" ونجل عمهما "كريم. ه" بالسجن لمدة 5 سنوات.